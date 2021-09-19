Факты ICTV — Выпуск 12:45 (19.09.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.09.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: заболеваемость коронавирусом в Украине упала вдвое; вакцину Moderna признали эффективной против вируса; российские наемники применяют большие калибры; в России последний день голосования в Госдуму; Марш равенства на Крещатике; праздничный концерт Океана Эльзы во Львове; возвращение миссии SpaceX.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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