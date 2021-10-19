Факты ICTV — Выпуск 12:45 (19.10.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.10.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: новый рекорд смертности. 538 украинцев за сутки забрал Covid-19; депутаты избрали первого заместителя председателя парламента. Им стал Александр Корниенко; на Волыни воруют песок. Кто орудует и почему местные власти закрывают глаза; люди — сортируют, город — зарабатывает. Как Барселона уже более 20 лет успешно борется с мусором.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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