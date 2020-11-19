Факты ICTV — Выпуск 12:45 (19.11.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.11.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: более 13 тыс. новых инфицированных. Коронавирус бьет в Украине очередные рекорды; красное и невыносимо воняет. Кто отравляет озеро в Новой-Одессе и куда смотрит власть; онлайн — образование. Как украинские учителя овладевают систему для дистанционного обучения от Google.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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