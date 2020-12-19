Факты ICTV — Выпуск 12:45 (19.12.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: выздоровели больше, чем заболели. Хроники Covid в Украине и мире; рожденные в Украине — они становились олимпийскими чемпионами под флагами других стран. Почему у нас не развивается фигурное катание; Николай пришел. Во Львове открыли резиденцию святого Николая. А в Киеве сегодня зажгут главную елку.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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