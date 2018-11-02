Факты ICTV – Выпуск 12:45 (2.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 2.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на фронте погиб украинский воин, боевики обстреляли 13 населенных пунктов. В то же время, окопами врагов распространяется паника; чрезвычайная ситуация в воздухе – Россия не пустила к своему пространству французский пассажирский самолет; при Украине было лучше, а люди забыли, как выглядит доллар – репортаж из Крыма.

Опубликовано Ноябрь, 02 в 15:39



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