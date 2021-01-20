Факты ICTV — Выпуск 12:45 (20.01.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.01.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: за сутки от коронавируса в Украине умерло 212 человек; в США состоится инаугурация Джо Байдена на пост президента страны; в Украине процветает преступное и безнаказанное использование личных данных граждан и люди ничего не могут доказать; Львовский национальный университет имени Франко празднует 360-летие.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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