Факты ICTV – Выпуск 12:45 (20.03.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.03.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: зарплаты уменьшат, премии отменят – Кабинет министров продлит контракт с нынешним правлением Нафтогаза; шокировал всех и не исключено самого Путина – президент Казахстана оставил должность – в стране валютная паника; до первого тура, закон о языке, похоже, рассмотреть не успеют.

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