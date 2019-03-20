ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Факты. Выпуски

Факты ICTV – Выпуск 12:45 (20.03.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.03.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: зарплаты уменьшат, премии отменят – Кабинет министров продлит контракт с нынешним правлением Нафтогаза; шокировал всех и не исключено самого Путина – президент Казахстана оставил должность – в стране валютная паника; до первого тура, закон о языке, похоже, рассмотреть не успеют.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Факты ICTV. Спорт (20.03.2019)
Факты ICTV – Выпуск 8:45 (20.03.2019)
Факты ICTV – Выпуск 7:45 (20.03.2019)
Факты ICTV – Выпуск 7:15 (20.03.2019)
Факты ICTV – Выпуск 6:45 (20.03.2019)
Факты ICTV – Выпуск 21:10 (19.03.2019)
Факты ICTV – Выпуск 18:45 (19.03.2019)
Факты ICTV – Выпуск 15:45 (19.03.2019)

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка