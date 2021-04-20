Факты ICTV — Выпуск 12:45 (20.04.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.04.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: пик третьей волны пройден, но расслабляться не время. Регионы до сих пор перегружены больными; в Черкассах на занятиях по стрельбе подросток попал себе в голову; ранние овощи. Что мы сейчас едим — тепличные, грунтовые или импортные овощи. И какие цены прогнозируют на сезон.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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