Факты ICTV – Выпуск 12:45 (20.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: двое военных и мирный житель погибли из-за атаки боевиков на Донбассе; Жилье морякам! Всех 24 военнопленных Кремля обеспечат квартирами; три года без ответа. Кто убил журналиста Павла Шеремета.

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