Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Факты. Выпуски
Дарина Реготун |

Факты ICTV — Выпуск 12:45 (20.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: кривая заболеваемости коронавирусом в Украине снова пошла вверх; миром распространяется штамм Дельта и в странах Европы резко возросло количество заражений; пять лет по резонансному убийству Павла Шеремета; только с начала июля в украинских водоемах утонуло 265 человек и из них 36 детей; Джефф Безос готов к космическому старту; фестиваль срамных песен в Черкасской области.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Факты ICTV — Выпуск 8:45 (20.07.2021)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (20.07.2021)
Факты ICTV. Спорт 8:45 (20.07.2021)
Факты ICTV. Спорт 8:45 (20.07.2021)
Факты ICTV. Спорт 18:45 (19.07.2021)
Факты ICTV. Спорт 18:45 (19.07.2021)
Факты ICTV — Выпуск 21:10 (19.07.2021)
Факты ICTV — Выпуск 21:10 (19.07.2021)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (19.07.2021)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (19.07.2021)
Факты ICTV — Выпуск 15:45 (19.07.2021)
Факты ICTV — Выпуск 15:45 (19.07.2021)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (19.07.2021)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (19.07.2021)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (19.07.2021)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (19.07.2021)
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка