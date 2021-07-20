Факты ICTV — Выпуск 12:45 (20.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: кривая заболеваемости коронавирусом в Украине снова пошла вверх; миром распространяется штамм Дельта и в странах Европы резко возросло количество заражений; пять лет по резонансному убийству Павла Шеремета; только с начала июля в украинских водоемах утонуло 265 человек и из них 36 детей; Джефф Безос готов к космическому старту; фестиваль срамных песен в Черкасской области.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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