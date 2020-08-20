Факты ICTV — Выпуск 12:45 (20.08.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.08.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: количество новых больных в Украине перешло цифру в 2 тыс., умерло — 40 пациентов; российский оппозиционер Алексей Навальный в коме в реанимации; Лукашенко планирует инаугурацию; в Черкассах ветеран АТО открыл для детей парусную школу и мечтает создать заведение олимпийского резерва.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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