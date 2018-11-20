Факты ICTV – Выпуск 12:45 (20.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: восстание евроблях. Водители машин на еврономерах блокируют правительственный квартал и перекрывают международные трассы; своих не сдают. Рада не разрешила арестовать депутата, подозреваемого в краже 20-ти млн долларов с госбанка; суд по делу Зайцевой. Кто затягивает рассмотрение дела. И почему до сих пор не могут перейти к дебатам.

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