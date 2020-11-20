Факты ICTV — Выпуск 12:45 (20.11.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.11.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине очередной ковидный рекорд — более 14 тыс. инфицированных; в мире возросла смертность от Covid-19; удаленная работа — кто-то в восторге, а кто-то в стрессе; разрыли и украли. Полиция до сих пор ищет черных археологов, которые изуродовали скифский курган на Николаевщине.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.