Факты ICTV — Выпуск 12:45 (21.01.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.01.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: первые решения Джо Байдена на посту президента США вселяют надежду; большое количество смертей от коронавируса в Украине — умер 241 человек; Европарламент принял две резолюции, в которых осудил агрессивную политику Кремля; на Харьковщине у селян отобрали землю — жертвами мошенников стали около 100 человек в нескольких населенных пунктах.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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