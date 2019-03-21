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Факты ICTV – Выпуск 12:45 (21.03.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.03.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: судилище над Павлом Грибов в России – в процессе сегодня начались дебаты – Павлу вызвали скорую; Украина на повестке дня – сегодня в Брюсселе начинается двухдневный саммит ЕС, наш суверенитет в приоритете; с сегодняшнего дня полиция переходит на предвыборный усиленный режим несения службы.

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