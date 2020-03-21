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Факты ICTV — Выпуск 12:45 (21.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: резко возросло количество больных коронавирусом в Украине — инфицированы уже 41 человек. В то же время, вирус поражает новые регионы страны; российские оккупанты активно бьют по нашим позициям. Среди украинских воинов четверо раненых; во время карантина храмы в Украине переходят на особый режим работы — мы расскажем, как и где лучше молиться.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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