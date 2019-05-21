Факты ICTV – Выпуск 12:45 (21.05.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.05.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 2 часа за закрытыми дверями – в администрации президента продолжаются политические консультации главы государства и лидеров; от обороны в наступление – в Ровенской области провели масштабные военные учения.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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