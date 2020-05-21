Факты ICTV — Выпуск 12:45 (21.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: коронавирус не отступает, почти полтысячи больных за сутки; тяжелые сутки в зоне проведения ООС, шестеро раненых и один погибший; пляжном сезоне в Украине быть, в Минздраве говорят, что купаться в море и реках безопасно; в Украине исчезает рыба, природные нерестилища в дефиците, а браконьеры орудуют на полную.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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