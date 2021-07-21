Факты ICTV — Выпуск 12:45 (21.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: воздухом дышать можно, а почва еще исследуют в нескольких точках после взрыва на Ровноазоте; в ВОЗ предупреждают, что уже может быть опаснее штамм коронавируса, чем Дельта; последствия непогоды в Украине; из-за масштабных пожаров в США Нью-Йорк накрыло густым дымом; до конца недели еще шесть стран мира откроют свои границы для вакцинированных украинцев.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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