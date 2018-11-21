Факты ICTV – Выпуск 12:45 (21.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина отмечает День Свободы и Достоинства и чтит память героев Небесной Сотни; 95% запланированного ремонта дорог – выполнили. В Кабмине говорили о автодорогах и бюджете; не русский. Председателем Интерпола избран представитель Южной Кореи. Что об этом думают украинские депутаты.

Опубликовано Ноябрь, 21 в 15:20



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.