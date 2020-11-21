Факты ICTV — Выпуск 12:45 (21.11.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.11.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: коронавирус в Украине снова бьет рекорд, свыше 14,5 тыс. больных, 215 человек умерли; День Достоинства и Свободы, 7 лет назад началась Революция Достоинства, которая навсегда изменила Украину и украинцев; история женщины, которая вместе с единомышленниками возрождает некогда оккупированный город Северск Донецкой области.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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