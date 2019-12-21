Факты ICTV – Выпуск 12:45 (21.12.2019)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина и Россия согласовали новый контракт транзита газа через украинскую ГТС; Трамп подписал оборонный бюджет в котором $300 млн для Украины и санкции против России; двое раненых на фронте; известна причина пожара в одесском колледже.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.
2019-12-21
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