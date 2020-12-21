Факты ICTV — Выпуск 12:45 (21.12.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине уменьшается динамика количества активных больных коронавирусом, а миром распространяется мутировавший британский штамм; на Донбассе ранены двое наших военных, боевики из гранатомета попали в трактор; из-за тумана кое-где в Украине объявлено желтый уровень опасности.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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