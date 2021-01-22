Факты ICTV — Выпуск 12:45 (22.01.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.01.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Харькове задержали уже четырех человек, причастных к пожару в нелегальном пансионате для пожилых людей; российский снайпер на Донбассе прицельно застрелил украинского солдата; министр Степанов убежден, что волну эпидемии удалось сбить и есть стабилизация; День Соборности — более 100 лет назад расторгнутый империями украинский народ объединился на своей земле в единое Украинское государство.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.