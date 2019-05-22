Факты ICTV – Выпуск 12:45 (22.05.2019)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.05.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: изменить избирательное законодательство – депутаты собрались на внеочередное заседание; премьер Владимир Гройсман сегодня подаст в отставку; боевики взяли в плен сразу восьмерых украинских воинов.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.
2019-05-22
Теги: Факты 12.45, Факты ICTVЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.