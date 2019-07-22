Факты ICTV – Выпуск 12:45 (22.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: беда на избирательных участках – члены комиссий не могут сдать протоколы в окружком и сидят в очередях на мешках; перемирие на Донбассе не действует – боевики мощно били из различных видов оружия; погодные качели актуальны – циклон накрыл Украину, всюду ожидаются сильные ливни.

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