Факты ICTV — Выпуск 12:45 (22.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков изложил в открытом письме в Конгресс США обращение не допустить завершения строительства Северного потока-2; Штамм Дельта уже добрался до Киева, в Александровской больнице выявлено шесть больных; Одессу накрыл мощный ливень, что привело к затоплению улиц; а также почему дети не учат математику и где она пригодится в жизни.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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