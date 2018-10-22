Факты ICTV – Выпуск 12:45 (22.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: разбили вражеский опорный пункт и уничтожили восьмерых боевиков – последняя информация с передовой; что такое умный счетчик: как его установить и насколько это выгодно; Луцк против наркотиков: как в городе взялись бороться с рекламой яда.

Опубликовано Октябрь, 22 в 13:50



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