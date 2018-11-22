Факты ICTV – Выпуск 12:45 (22.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Верховной Раде должны соголосовать бюджет. Примут ли смету 2019 – прямое включение; один раненый. Последние сводки с фронта и спецрепортаж с Авдеевской промки; тихий убийца – угарный газ. Как не стать жертвой и элементарные правила безопасности.

Опубликовано Ноябрь, 22 в 13:54



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