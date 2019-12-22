Факты ICTV – Выпуск 12:45 (22.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Юг Европы обрушились сокрушительные ураганы, штормовое предупреждение и в Украине; электронный билет в общественном транспорте; как винничанка стала рекордсменом по образованию и легко ли найти работу с таким количеством знаний.

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