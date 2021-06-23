Факты ICTV — Выпуск 12:45 (23.06.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.06.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Одесской области где произошел оползень на пляж с людьми началась вторая фаза поисковой операции; из-за распространения миром штамма Дельта собирается СНБО; Россия пытается помешать проведению в Черном море масштабных учений Си Бриз; как будет работать рынок земли; начало ремонта трассы на Борисполь.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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