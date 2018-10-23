Факты ICTV – Выпуск 12:45 (23.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: масштабная авария в столице: автомобили протаранил подъемный кран, у которого отказали тормоза; на Волыни у людей чуть не взорвался газ; чего буксует нефти- добывающая отрасль в Украине.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-10-23
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