Факты ICTV – Выпуск 12:45 (23.11.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: растаможиванию быть. Президент подписал законы для легализации евроблях; закон против буллинга. Можно ли искоренить травлю усилением за это ответственности; один аппарат УЗИ на всю больницу. В Николаевских медучреждениях катастрофа с оборудованием.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-11-23
Теги: Факты 12.45, Факты ICTVЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.