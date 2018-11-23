Факты ICTV – Выпуск 12:45 (23.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: растаможиванию быть. Президент подписал законы для легализации евроблях; закон против буллинга. Можно ли искоренить травлю усилением за это ответственности; один аппарат УЗИ на всю больницу. В Николаевских медучреждениях катастрофа с оборудованием.

Опубликовано Ноябрь, 23 в 14:23



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