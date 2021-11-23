Факты ICTV — Выпуск 12:45 (23.11.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.11.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: смертность от коронавируса в Украине остается высокой — 720 умерших, а врачи готовятся к новому штамму; Соединенные Штаты вводят новые санкции против газопровода; напряженность на границах растет, международные партнеры обещают решительные действия; новые подробности ДТП в Болгарии; в Украину прибыли патрульные катера; водороду пророчат стать топливом будущего.

Смотрите также выпуск фактов ICTV за 8:45.

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