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Факты ICTV – Выпуск 12:45 (23.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: трагический пожар на Луганщине – в психоневрологическом диспансере заживо сгорели четыре человека; на передовой снова имеем потери – один военный погиб и еще один ранен; Кремль не жалеет денег на подкуп – перед президентскими выборами Молдова получит 300 млн долларов кредита; газовый апокалипсис в Харьковской области – два десятка сел в Волчанском районе могут остаться без отопления.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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