Факты ICTV — Выпуск 12:45 (24.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: второй день подряд рекордная смертность от коронавируса; во многих регионах ситуация критическая, мест в больницах мало; в селе Ровенской области дети учатся в три смены; как переживают коронакризис отечественные улиточные фермы, которые потеряли европейские рынки сбыта; очередной прорыв человечества в освоении Марса.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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