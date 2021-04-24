Факты ICTV — Выпуск 12:45 (24.04.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.04.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: более 12 тыс. новых инфицированных, хроники коронавируса в Украине и где в мире наиболее критически; как ровенский создатель скрипок и беспилотников помогает спасать тяжелобольных в больнице; почему в Украине решили создать собственную силиконовую долину и как попасть в IT-сферу; компания Артемсоль открыла туристический маршрут уникальным месторождением.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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