Факты ICTV — Выпуск 12:45 (24.06.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Западную Украину накроет вторая волна непогоды, там объявлен красный уровень опасности, на помощь утопающим регионам направлено технику, авиацию, и состав Нацгвардии; очередной антирекорд распространение коронавируса — за сутки зафиксировано 940 новых случаев, Минздрав готовит больницы второй волны; врачи поликлиник города Смела Черкасской области митингуют — 400 медработников второго звена уже второй месяц без зарплат.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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