Факты ICTV — Выпуск 12:45 (24.06.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.06.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: возросла активность российских боевиков на Востоке; Россия угрожает кораблям НАТО в Черном море; в Украине сохраняется стабильно невысокое количество новых заражений коронавирусом; за первый месяц лета на водоемах уже утонули десятки людей; выход сборной в плей-офф Евро 2020.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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