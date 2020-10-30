Факты ICTV — Выпуск 12:45 (24.10.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.10.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине снова более семи тысяч инфицированных и резко увеличилось количество госпитализаций; что нужно взять на участок, как вести себя в условиях карантина и как собственно проголосовать — инструкция для избирателя; медицина и безопасность — сильные стороны Винницы. Факты продолжают проверять комфортные города Украины.
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2020-10-30
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