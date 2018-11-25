Факты ICTV – Выпуск 12:45 (24.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: очередная смерть на передовой – от пули погиб украинский воин; провокация в Азовском море – российский военный корабль протаранил наш артиллерийский катер; или плати, или возвращайся – в Украине начали действовать законы по растаможиванию евроблях – на границах огромные очереди.

Опубликовано Ноябрь, 25 в 15:57



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