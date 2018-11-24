Факты ICTV – Выпуск 12:45 (24.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: день траура и памяти. Украина чтит жертв Голодомора 32-33-го годов; украинские города критически загазованные. А больше всего их загрязняют машины. Возможно ли уменьшить количество вредных выбросов; робототехника, авиа и авто моделирования. Где в Киеве этому учат бесплатно.

Опубликовано Ноябрь, 24 в 14:41



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