Факты ICTV – Выпуск 12:45 (24.12.2019)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: штормовое предупреждение в Закарпатье – запад Украины накрыла непогода; газовый конфликт в Харьковской области – там людей заставляют платить за несуществующие потребленные кубометры; на западных границах вновь очереди – в пробках сотни машин и автобусов.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.
2019-12-24
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