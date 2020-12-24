Факты ICTV — Выпуск 12:45 (24.12.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине более 11 тыс. новых больных коронавирусом, но тех, то выздоровел снова больше; министр здравоохранения подпишет Нацплан по массовой вакцинации населения; ситуация на передовой обостряется; США готовят новые санкции против Северного потока-2; украинцы из Европы массово возвращаются на праздники.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.
2020-12-24
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