Факты ICTV — Выпуск 12:45 (24.12.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине более 11 тыс. новых больных коронавирусом, но тех, то выздоровел снова больше; министр здравоохранения подпишет Нацплан по массовой вакцинации населения; ситуация на передовой обостряется; США готовят новые санкции против Северного потока-2; украинцы из Европы массово возвращаются на праздники.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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