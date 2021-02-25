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Факты ICTV — Выпуск 12:45 (25.02.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине в первый день сделали более полутора сотен прививок. Началась вакцинация в Киеве. Между тем количество больных Covid за сутки возросло; Факты продолжают серию репортажей про молодых украинских врачей, которых не влечет за границу; 150 лет со дня рождения Леси Украинки. Какой на самом деле она была.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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