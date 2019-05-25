Факты ICTV – Выпуск 12:45 (25.05.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.05.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: один погибший и один ранен в зоне ООС; в Запорожье скандал с земельными участками для ветеранов АТО; Киев гуляет день рождения. Какой будет праздничная программа и какой нашу столицу видят туристы.

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