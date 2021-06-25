Факты ICTV — Выпуск 12:45 (25.06.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.06.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Россия становится новым рассадником коронавируса; в Украине за сутки добавилось 876 новых больных коронавирусом; лидеры ЕС отвергли предложение Меркель и Макрона о прямом контакте с Путиным; в Одессе в разгаре летний развлекательный сезон; мужчину, подозреваемого в убийстве и поджоге дома в Белогородке арестовали на два месяца.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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