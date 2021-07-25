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Олена Баранова |

Факты ICTV — Выпуск 12:45 (25.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Львовщине три случая Covid штамма Дельта, на Олимпиаде уже 132 человека с положительным тестом на Covid, ранее организаторы предполагали закрытие игр в случае распространения эпидемии; одной из крупнейших ОТГ Украины удалось заручиться поддержкой шведов, которые профинансировали современный центр предоставления админуслуг; неравнодушные киевляне засаживают озера лилиями, а равнодушные оставляют после себя горы мусора, Факты ICTV побывали на 2 киевских озерах.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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