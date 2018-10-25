Факты ICTV – Выпуск 12:45 (25.10.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине без света почти 150 населенных пунктов; экспресс в Борисполь: в столице запустили поезд, который доставит в аэропорт без пробок; потреблять без отходов: как в Норвегии дают вторую жизнь просроченным продуктам.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-10-25
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