Факты ICTV — Выпуск 12:45 (25.10.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.10.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина в четверке стран, где больше всего новых больных на коронавирус; вызовов экстренной помощи стало вдвое больше, бригады врачей работают на пределе возможностей; россияне признаны беспризорной национальностью; газовые диверсии отопительного сезона в Харьковской области; СНБО за жесткую президентскую республику.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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